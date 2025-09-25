Omicidio nel Lecchese, vittima un elettricista di 37 anni

agenzia

Indagano i carabinieri. La Procura, colpito con un'arma da fuoco

LECCO, 25 SET – Il cadavere di un elettricista di 37 anni, Florean Ioan, di nazionalità romena, è stato trovato la notte scorsa in un magazzino in una zona periferica di Colico, al confine tra le province di Lecco e Sondrio. L’uomo, secondo le indagini dei carabinieri, è stato ucciso. In una nota la Procura di Lecco spiega che è stato “verosimilmente” raggiunto da un colpo d’arma da fuoco.

