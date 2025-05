Omicidio nel quartiere Ponticelli di Napoli, morto 25enne

agenzia

Decesso in ospedale, in corso indagini della Polizia di Stato

NAPOLI, 16 MAG – Un giovane di 25 anni, con precedenti di polizia, è stato ucciso ieri sera a colpi d’arma da fuoco in via del Flauto Magico, nel rione Conocal del quartiere Ponticelli di Napoli. La Polizia di Stato è intervenuta alle 23,20 dopo una segnalazione: il giovane, Antonio De Cristofaro, è stato accompagnato nell’ospedale Villa Betania dove è deceduto. Sono in corso indagini del commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile per ricostruire dinamica e movente dell’omicidio.

