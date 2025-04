Omicidio per droga nel Milanese, convalidati i 4 arresti

agenzia

Le indagini dei carabinieri, oggi gli interrogatori di garanzia

MILANO, 26 APR – Dopo gli interrogatori di garanzia di oggi, il gip ha convalidato l’arresto dei quattro giovani fermati dai carabinieri il 23 aprile scorso con l’accusa di aver aggredito e ucciso un 21enne ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. A tutti è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Si tratta di tre fratelli di 27, 20 e 18 anni, e di un loro amico 27enne, tutti residenti in via Fusé, dove la vittima (Mohamed Elsayed Elsharkawy, di origine egiziana) è stata colpita con una coltellata al petto. L’aggressione era avvenuta nella notte della vigilia di Pasqua. All’origine dell’aggressione, sfociata in omicidio, una disputa legata a una partita di droga mai consegnata. Le indagini dei Carabinieri di Abbiategrasso e del Nucleo Investigativo di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia, sono state condotte sia attraverso l’ascolto di numerosi testimoni che mediante l’analisi di diverse immagini di videosorveglianza privata e pubblica. A suffragare ulteriormente il quadro indiziario, le perquisizioni effettuate che hanno portato al sequestro delle scarpe e degli abiti indossati quella notte, sui quali sono state rilevate tracce ematiche compatibili con la scena del crimine.

