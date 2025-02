Omicidio Piscitelli: pm, killer ha mostrato grande freddezza

agenzia

Lo hanno detto i rappresentanti dell'accusa nella requisitoria

ROMA, 17 FEB – Il killer di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio freddato a Roma nell’agosto del 2019, ha “mostrato grande freddezza e professionalità” colpendolo “alle spalle con un solo colpo che coglie la vittima di sorpresa”. E’ quanto hanno affermato i pm di Roma nella requisitoria nel processo che vede imputato il cittadino argentino Raul Esteban Calderon di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi. I pm Rita Ceraso, Mario Palazzi e Francesco Cascini, davanti ai giudici della III Corte d’Assise della Capitale, hanno ricostruito la genesi e la dinamica in cui si è consumato l’agguato nel parco degli Acquedotti. Le richieste sono attese in giornata. “Un delitto – hanno aggiunto i rappresentanti dell’accusa – compiuto in pieno giorno, in un parco pubblico: in quel momento era presente tantissima gente, impegnata nelle attività più disparata”. Nella descrizione di quanto avvenuto, il pm Palazzi ha affermato che il video di una telecamera a circuito chiuso “offre una prova importante, formidabile. Un’immagine piuttosto completa dal momento dell’esecuzione alla fuga del killer. Un filmato che dice tante cose: un runner, atletico, alto, con una vistosa fasciatura sul polpaccio destro proprio lì dove Calderon ha un vistoso tatuaggio. E’ un tassello che insieme alle altre prove porterà alle richieste finali di questo ufficio”.

