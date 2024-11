Omicidio Senago: domani verdetto Impagnatiello nella giornata contro violenza su donne

Femminicidi

L'uomo conoscerà il suo destino per aver ucciso a coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta (al settimo mese) di Thiago

Ergastolo. E’ questa la parola che aleggia nell’aula della corte d’Assise di Milano dove domani, lunedì 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Alessandro Impagnatiello conoscerà il suo destino per aver ucciso a coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta (al settimo mese) di Thiago. Il carcere a vita e l’isolamento diurno per 18 mesi è la richiesta avanzata dalla procura per chi deve rispondere di un omicidio aggravato dalla premeditazione, dal legame affettivo, dai futili motivi e dalla crudeltà per aver affondato il coltello per 37 volte contro la vittima, per aver tentato di bruciarla due volte e averla abbandonata in strada, avvolta da sacchi della spazzatura.

Un “viaggio nell’orrore”, a usare le parole della pm Alessia Menegazzo, pianificato dal trentunenne “narcisista, psicopatico, manipolatore” che ammazza i due “ostacoli per la sua realizzazione”. Smascherato, l’ex barman dalla doppia vita, uccide in modo “brutale”: nessun raptus, va solo in scena “la banalità del male”. Giulia, secondo l’accusa, firma “la propria condanna a morte” quando svela di aspettare un bambino. L’ondivago Impagnatiello, talvolta compagno premuroso e più spesso amante bugiardo, inizia a somministrare a Giulia Tramontano veleno per topi per procurarle un aborto, poi come un “giocatore di scacchi fa l’ultima mossa” e dopo l’incontro tra la compagna e l’altra donna, cambia strategia: l’idea è celare l’omicidio simulando una scomparsa. Ma l’imputato – ritenuto capace di intendere e volere dai periti nominati dalla corte – non fa i conti con chi non si rassegna alla sparizione di Giulia, alla paura che non ferma l’altra donna a dire la verità, al sangue trovato nel bagagliaio della propria auto. Dopo quattro giorni, accerchiato da carabinieri e procura, confessa e fa ritrovare il corpo.