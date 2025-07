Omicidio stradale, 24enne investita sulle strisce a Porto Cervo: indagata la moglie dell’ad di Lufthansa

IL CASO

La 51enne Vivian Spohr è già tornata in Germania. È stata sottoposta all'alcoltest, che ha dato esito negativo

È già rientrata in Germania Vivian Spohr, la turista tedesca di 51 anni accusata di avere investito e ucciso sulle strisce pedonali a Porto Cervo una ragazza di 24 anni, Gaia Costa, di Tempio Pausania. La donna d’affari molto nota in Germania è – come riportano alcune testate on line – la moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr, il manager tedesco di 58 anni alla guida della compagnia aerea dal 2014. La donna era in vacanza nella casa di famiglia in Sardegna.

Il quotidiano tedesco Bild pubblica le parole dell’avvocato di Vivian Spohr: «Le circostanze esatte sono ora oggetto di indagine. La famiglia Spohr ha espresso il proprio profondo cordoglio ai familiari della vittima». Secondo quanto riportato da Bild, l’imprenditore e amministratore della compagnia aerea Carsten Spohr non era in auto al momento dell’incidente.

La turista tedesca, martedì scorso, era alla guida di un Suv in compagnia della figlia quando ha investito la giovane di Tempio Pausania nel centro di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e i medici per circa 20 minuti hanno cercato di rianimare la ragazza, che però non ce l’ha fatta: troppo grave il trauma subito alla testa. Vivian Spohr è stata sottoposta all’alcoltest che ha dato esito negativo. L’auto è stata posta sotto sequestro, le indagini sono ancora in corso con l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza.

Nel frattempo, sono stati annullati per lutto cittadino tutti gli eventi in programma in questi giorni a Tempio Pausania, compreso il Faber Festival, rinviato a data da destinarsi. È la decisione presa dal sindaco Gianni Addis a seguito della morte di Gaia Costa, la 24enne tempiese investita e uccisa da un Suv, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in centro a Porto Cervo.

«Certo di interpretare il sentimento della comunità tempiese di umana vicinanza verso il dolore della famiglia Costa, mentre mi appresto a proclamare il lutto cittadino, invito tutti a vivere queste giornate con sobrietà e rispetto», scrive il primo cittadino sui canali social del Comune.