Omicidio-suicidio in Bergamasca, lunedì autopsie moglie e marito

Esplosi 7 colpi, da accertare quanti hanno colpito la donna

BERGAMO, 07 GIU – Sono state fissate per lunedì mattina, alle 10, le autopsie sui corpi di Elena Belloli e Rubens Bertocchi, moglie e marito di Cene (Bergamo), 52 e 54 anni, la prima uccisa dal consorte che si è poi tolto la vita nel pomeriggio di giovedì, nella loro casa. L’esame sarà eseguito all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove le salme sono state portate dopo i rilievi dei carabinieri di Clusone e Bergamo. L’autopsia servirà a chiarire in particolare quanti colpi hanno raggiunto Elena: il marito ne ha esplosi in tutto 7 perché tanti sono stati i bossoli trovati dalla scientifica dell’Arma nell’abitazione. Da un accertamento esterno, la donna aveva almeno due ferite al petto, mentre il marito ha tenuto per sé l’ultimo colpo, sparandosi a sua volta al petto.

