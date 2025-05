Omicidio Tominaga, chiesti 12 anni per chi sferrò il pugno

agenzia

Pene simili per i due coimputati. Sentenza attesa il 10 giugno

UDINE, 29 MAG – E’ attesa il 10 giugno la sentenza per la morte di Shimpei Tominaga, l’imprenditore giapponese di 56 anni raggiunto da un pugno al volto nel giugno dello scorso anno in un locale del centro di Udine mentre cercava di sedare una rissa. L’uomo è morto qualche giorno dopo in ospedale. Nel corso dell’odierna udienza preliminare, con rito abbreviato, per omicidio preterintenzionale in concorso, sono stati chiesti 12 anni e 4 mesi per Samuele Battistella, di 20 anni, colui che materialmente ha sferrato il pugno al giapponese, 12 anni per il coetaneo Daniele Wedam e 10 anni per Abd Allah Djouamaa, di 22 anni, che si trovavano assieme a Battistella a margine di una rissa con un altro gruppo di giovani.

