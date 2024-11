Omicidio Vassallo: il colonnello Cagnazzo non risponde al gip

agenzia

E non rilascia dichiarazioni spontanee

ROMA, 09 NOV – Davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, arrestato nell’ambito delle indagini sull’omicidio del sindaco-pescatore Angelo Vassallo. L’avvocato dell’ufficiale, che si trova nell’ospedale militare, ha annunciato ieri che presenterà appello al Riesame dopo avere passato al setaccio le quasi 78mila pagine degli atti acquisti. All’ufficiale, all’ex brigadiere dell’Arma Lazzaro Cioffi, al collaboratore di giustizia Romolo Ridosso e all’imprenditore Giuseppe Cipriano viene contestato l’omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso, commesso per coprire un traffico di droga tra Napoli e Acciaroli.

