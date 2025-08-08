Ondata di calore in Vaticano,montati tendoni per gli ‘svizzeri’

agenzia

Le temperature 'sfidano' anche i soldati del Papa

CITTÀ DEL VATICANO, 08 AGO – Sono note per i loro turni di guardia osservati senza battere ciglio con il sole, con il freddo, con la pioggia o con il vento. Ma l’ondata di calore che sta colpendo Roma e quindi anche il Vaticano, ha costretto anche il piccolo stato di Oltretevere a montare dei tendoni per fare ombra alle Guardie svizzere che anche d’estate portano la loro tradizionale uniforme dai colori vivaci con tanti di “colletto” rinascimentale. Significativamente i due tendoni montati all’ingresso del Petriano, a pochi metri dal palazzo del Sant’Uffizio dove provvisoriamente abita papa Leone XIV, sono di due colori: uno bianco e uno giallo come i colori della bandiera vaticana.

