Ondata maltempo nel Pordenonese, oltre 100 richieste intervento

agenzia

Piogge intense, vento forte. Vigili fuoco al lavoro fino a notte

TRIESTE, 25 LUG – Si contano i danni dell’ ondata di maltempo che ha investito ieri pomeriggio l’area del Pordenonese, il cui comando dei vigili del fuoco ha ricevuto oltre 100 richieste di intervento. Di queste, la maggior parte segnalavano alberi pericolanti o caduti lungo la strada o in prossimità di linee elettriche, che i vigili hanno rimosso in breve tempo. Numerosi gli interventi anche per forti raffiche di vento che hanno scoperchiato i tetti di alcune abitazioni. Nell’arco di 40 minuti è piovuta tra Pordenone, Brugnera, Porcia e altri comuni una pioggia molto intensa accompagnata, appunto, da forti venti. Ai vigili del fuoco in alcuni casi si sono affiancati volontari della Protezione Civile; il loro lavoro è proseguito fino a notte.

