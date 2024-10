Open Arms, “noi siamo sereni, non ci siamo mai arresi”

Processo

Intanto ancora vediamo ignorati i diritti umani come in Albania

“Oggi, durante l’udienza del processo a Matteo Salvini, la difesa ha esposto la sua interpretazione dei fatti. Noi siamo sereni: la Procura ha le nostre dichiarazioni e la sua ricostruzione corrisponde pienamente a quanto abbiamo sempre sostenuto. Nel frattempo, continuiamo a vedere politiche migratorie gestite in modo emotivo, come il tentativo di deportare migranti in Albania, fermato dalla giustizia. Queste pratiche non fanno altro che ignorare i diritti umani fondamentali”. Lo ha detto Oscar Camps, fondatore di Open Arms, in un video pubblicato sui canali social, dopo l’udienza a Palermo del processo a carico di Matteo Salvini. “Sono passati cinque anni dalla Missione 65, ma non ci siamo mai arresi. Abbiamo lottato per ristabilire la verità e per chiedere il rispetto dei diritti umani, costituendoci parte civile. Ora aspettiamo il giudizio finale”.

