Open Dialogues, con Petraeus tornano a Udine temi internazionali

agenzia

Il 6 e 7 marzo. Cciaa Pn-Ud, principale piattaforma italiana

UDINE, 18 FEB – A Udine riprende il dibattito su temi internazionali allo scopo di comprendere e fare chiarezza sulla complessa situazione geopolitica e socioeconomica globale. Lo fa con la terza edizione di “Open Dialogues for the Future”, forum della Camera di Commercio Pordenone-Udine con The European House – Ambrosetti e la direzione scientifica di Federico Rampini. “Abbiamo consolidato Open Dialogues come principale piattaforma italiana per l’analisi delle dinamiche geoeconomiche e geopolitiche, con un legame forte con il nostro territorio”, ha sottolineato Giovanni Da Pozzo, presidente Cciaa Pn-Ud presentando l’evento. L’evento, in programma il 6 e 7 marzo, riunirà esperti regionali, nazionali e internazionali, in rappresentanza di istituzioni, imprese e mondo accademico. Il forum si svolgerà in un momento cruciale, tra le iniziative prese dal nuovo governo statunitense il contesto di tensioni internazionali, e i negoziati di pace tra Russa e Ucraina che si sommano alle incertezze in Medio Oriente, fino alle relazioni tra Stati Uniti, Europa e Cina. L’evento approfondirà le situazioni di Germania, Italia e Francia, con un focus sui rapporti economici tra Nord America e Fvg. Sono previsti un collegamento con l’ex direttore della Cia David Petraeus e una sessione dedicata ai giovani, con un dibattito sulle opportunità dell’innovazione e dell’imprenditorialità. Gli incontri si svolgeranno tra Cciaa, Chiesa di San Francesco, Fondazione Friuli e Università di Udine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA