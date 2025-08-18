Operai senza dispositivi di protezione, sanzionate 10 imprese

agenzia

Operazione dei carabinieri di Sesto Pusteria in due cantieri

BOLZANO, 18 AGO – Sicurezza sul lavoro ancora troppo spesso trascurata nei cantieri edili. È quanto emerso dai controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Sesto Pusteria, che hanno passato al setaccio due cantieri attivi nella zona riscontrando gravi irregolarità. A finire nel mirino dei militari sono state dieci imprese, i cui legali rappresentanti sono stati sanzionati per violazioni al decreto che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i controlli hanno evidenziato l’assenza di dispositivi di protezione individuale tra gli operai e la mancata adozione di misure adeguate per prevenire cadute dall’alto, uno dei rischi più gravi in ambito edile. Le infrazioni riscontrate violano gli articoli del decreto che impongono ai datori di lavoro e ai lavoratori l’obbligo di garantire e rispettare le condizioni minime di sicurezza nei cantieri. Le ditte coinvolte sono state segnalate alle autorità competenti. “I Carabinieri – si legge in una nota dell’Arma – ricordano che la prevenzione è il primo strumento per evitare infortuni, spesso anche gravi o mortali. Le norme esistono per proteggere chi lavora: ignorarle significa mettere a rischio la vita”.

