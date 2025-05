Operaio 25enne muore colpito da una trave in Trentino

agenzia

Incidente questa mattina a Roncone

TRENTO, 23 MAG – Un operaio di 25 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro in Trentino. La tragedia si è consumata in un impianto lavorativo a Roncone. Secondo il portale news del quotidiano L’Adige, il giovane moldavo è morto sul posto, dopo essere stato colpito da una trave. I soccorsi, giunti sul posto in elicottero assieme ai Carabinieri di Tione, hanno solo potuto costatare il decesso del 25enne.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA