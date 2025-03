Operaio cade da 4 metri di altezza in cantiere diga nel Nuorese

agenzia

Lavoratore trasportato in ospedale con un trauma al rachide

ORGOSOLO, 25 MAR – Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 9, nella diga di Cumbidanovu a Orgosolo (Nuoro). Un operaio è caduto da un’altezza di circa 4 metri mentre lavorava imbragato. Soccorso immediatamente da un’ambulanza del 118 l’uomo è stato portato all’ospedale di Nuoro in codice rosso per un trauma al rachide e sottoposto ad ulteriori accertamenti. A Cumbidanovu erano nei mesi scorsi ripartiti i lavori per chiudere il cantiere simbolo in Sardegna delle opere incompiute – la costruzione iniziò nel lontano 1989 – entro tre anni.

