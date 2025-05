Operaio cade da 7 metri e muore nel trevigiano

agenzia

Uil Veneto, 'assomiglia sempre più a un bollettino di guerra'

VENEZIA, 29 MAG – Un operaio ha perso la vita stamani a San Biagio di Callalta (Treviso), cadendo da un’altezza di sette metri mentre stava sistemando un tetto. Lo riferisce la Uil del Veneto. “Ormai i morti sul lavoro – commenta il segretario regionale Uil Roberto Toigo – assomigliano sempre più ad un bollettino di guerra. Ricordiamo pochi giorni fa, ad esempio, la morte del giovane Durbala in Trentino. E’ tremendo come gli incidenti mortali in Veneto siano triplicati. . “Negli ultimi anni – prosegue la nota – avevamo assistito ad un leggero miglioramento della situazione, con un contenimento sia degli infortuni che delle morti sul lavoro. Adesso però la questione sta sfuggendo drammaticamente di mano. Se conoscessimo le cause di questa recrudescenza, certamente chiederemmo che venissero applicati tutti i correttivi. Ma ci rendiamo conto che anche nelle aziende più attente alla sicurezza, alle regole e ai controlli, il dramma è dietro l’angolo”, conclude la Uil.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA