Operaio cade da macchinario, è grave ma non in pericolo di vita

Incidente nel Vicentino

SANDRIGO, 04 LUG – Infortunio sul lavoro nella mattinata all’interno di un’azienda la Archimetal Design specializzata in carpenteria metallica in via Leonardo Da Vinci a Sandrigo (Vicenza). Un operaio è rimasto ferito in seguito alla caduta di un macchinario riportando alcuni traumi da schiacciamento. A chiamare i soccorsi i colleghi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e i sanitari del suem 118 che hanno proceduto al recupero del ferito che è stato trasportato all’ospedale di Vicenza in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Allertati anche i carabinieri e il personale dello Spisal per la ricostruzione dell’incidente.

