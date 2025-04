Operaio cade e muore mentre monta tenda da sole nel Milanese

agenzia

L'incidente sul lavoro a Rozzano

MILANO, 24 APR – Un operaio di 49 anni è morto probabilmente all’istante mentre stava montando, nel pomeriggio, una tenda da sole, al quarto piano di un condominio a Rozzano al confine con Milano: è caduto nel vuoto per cause in corso di accertamento. Il lavoratore era italiano e risiedeva a Casarile (Milano). L’incidente sul lavoro si è verificato dopo le 16 in viale Palmiro Togliatti. I rilievi del caso sono stati svolti dai tecnici dell’Ats e dai carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA