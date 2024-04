Operaio cade in uno scavo stradale a Lucca, morto

agenzia

Aveva 52 anni, dinamica da chiarire

LUCCA, 21 MAR – Un operaio di 52 anni e’ morto questa mattina dopo essere caduto in uno scavo in via dei Dorini a S’Alessio alla periferia nord ovest della citta’ di Lucca. L’incidente e’ avvenuto in un cantiere stradale per fognatura ma la dinamica è ancora tutta da chiarire con il corpo che era sepolto nello scavo solo per la parte inferiore. Secondo quanto si apprende un altro operaio avrebbe tentato di salvarlo ma senza riuscirvi. Quando i sanitari sono arrivati sul posto non c’era purtroppo più niente da fare. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca e un’ambulanza. Inizialmente era stato attivato anche Pegaso ma, vista la constatazione del decesso, il suo intervento non è stato purtroppo piu’ necessario. A Sant’Alessio sono presenti sul cantiere anche le forze dell’ordine e gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro .

