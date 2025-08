Operaio colpito da fulmine durante lavori sul Monte Elmo

agenzia

E' stato ricoverato in ospedale all'ospedale di Brunico

BOLZANO, 01 AGO – Un operaio è stato colpito da un fulmine e ferito durante lavori al vecchio rifugio Helmhaus sul Monte Elmo, in alta val Pusteria. L’uomo stava lavorando con tre colleghi nel cantiere, a oltre 2.400 metri di quota, quando improvvisamente un lampo ha colpito un asse di acciaio nei pressi del rifugio. L’operaio in un primo momento è svenuto, ma poi si è velocemente ripreso i sensi. Sul posto sono intervenuti un membro del soccorso alpino di Sesto Pusteria che lavora sul Monte Elmo e il Sagf di Prato alla Drava. Sfruttando una breve ‘finestra’ nella nebbia in quota, l’elisoccorso Pelikan 2 ha recuperato in hovering, ovvero in volo senza toccare terra, il ferito e l’ha trasportato all’ospedale di Brunico. Per i colleghi di lavoro, solo sfiorati dal fulmine, non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

