Operaio di 58 anni muore schiacciato da una pressa

agenzia

L'infortunio in un'azienda in provincia di Cremona

CREMONA, 08 APR – Un operaio di 58 anni è morto stamani schiacciato sotto una pressa per il cartone: l’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato nell’impresa Biacchi di Roncadello, frazione di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Sul posto vigili del fuoco, ispettori dell’Ats e carabinieri: insieme stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro. Al momento, con gli inquirenti impegnati negli accertamenti e il magistrato di turno avvisato, non è chiaro se la tragedia sia stata innescata da una manovra errata o se invece la vittima abbia perso conoscenza per un malore che l’ha fatto cadere vicino alla pressa.

