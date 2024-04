Operaio ferito in incidente sul lavoro a Trieste

agenzia

Lavoratore di una ditta esterna, ferito nell'area della BAT

TRIESTE, 11 APR – Un operaio, di nazionalità tunisina, di 61 anni, è rimasto ferito al volto in un incidente sul lavoro avvenuto oggi all’interno dell’area dello stabilimento di BAT di San Dorligo della Valle (Trieste). Si tratta di un lavoratore di una ditta esterna che è stato portato all’ospedale di Cattinara in codice giallo; non è in pericolo di vita. In relazione all’incidente sul lavoro la BAT ha espresso “vicinanza alla persona coinvolta” in “attesa di chiarire l’accaduto. La BAT ha anche reso noto di aver avviato “proprie analisi e verifiche collaborando con le Istituzioni presenti”.

