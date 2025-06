Operaio ferito viene lasciato alla fermata del bus, indagini

agenzia

Probabilmente caduto dall'impalcatura di un cantiere

VENEZIA, 27 GIU – Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri dopo che un operaio marocchino di 29 anni, caduto dall’impalcatura di un cantiere, è stato abbandonato ferito alla fermata di un autobus a Mestre (Venezia), da dove è stato portato in ospedale dopo essere stato notato dai passanti. I militari hanno in seguito individuato e provveduto a chiudere il cantiere, una lavanderia industriale di Mira (Venezia) dove era in corso il rifacimento del tetto. Il giovane non è in pericolo di vita. L’allarme è scattato mercoledì mattina, quando alla centrale del Suem 118 è arrivata una chiamata che avvertiva della caduta dall’impalcatura, e poi un’altra che invece sosteneva fosse un falso allarme. A distanza di un’ora, però, c’è stata la chiamata di un passante a segnalare un giovane sofferente alla fermata del bus. La chiusura del cantiere è stata disposta per una serie di irregolarità riscontrate durante il controllo da parte dei carabinieri, che hanno informato la Procura della repubblica di Venezia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA