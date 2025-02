Operaio morto in porto a Genova è un 36enne toscano

agenzia

Sarebbe stato colpito da un'elica. Un collega in stato di choc

GENOVA, 05 FEB – Si chiama Lorenzo Bertanelli l’operaio 36enne originario di Marina di Massa (Massa Carrara) morto stamani nel porto di Genova mentre lavorava alla riparazione di un’imbarcazione in Ente Bacini. Con lui c’era un altro operaio che si è salvato ma è stato portato all’ospedale San Martino in stato di choc. Secondo le prime informazioni si sarebbe staccata un’elica rotante che lo avrebbe schiacciato. Il lavoro era stato affidato dalla società Amico & Co a due ditte specializzate nella manutenzione di questo tipo di impianti: la Voith Turbo s.r.l., che svolge anche l’assistenza ufficiale del costruttore (Voith) e la ditta toscana Mecline s.r.l., di cui era dipendente la vittima.

