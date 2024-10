++ Operaio morto investito da un treno, 3 avvisi di garanzia ++

agenzia

Indagine della procura di Bologna sulla dinamica dell'incidente

BOLOGNA, 08 OTT – Tre persone sono state indagate per la morte di Attilio Franzini, operaio 47enne della Salcef investito e ucciso da un treno mentre stava lavorando, nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano (Bologna) intorno alle 4.30 del 4 ottobre. Si tratta di iscrizioni con avvisi di garanzia, decise sulla base della prima informativa della polizia ferroviaria, alle persone a cui dovranno essere chiesti charimenti sulla dinamica dell’incidente che ha coinvolto un Intercity Notte. Le iscrizioni sono state fatte dalla Procura bolognese per assicurare il diritto di difesa fin dalla prima fase delle indagini. L’indagine è per omicidio colposo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA