Operaio morto schiacciato, stava lavorando sotto il camion

agenzia

L'autista avrebbe tolto il freno a mano e il mezzo l'ha travolto

CAGLIARI, 18 DIC – Erano sotto il camion che stavano riparando, i due meccanici schiacciati dallo stesso mezzo pesante mentre in retromarcia, ma non con il motore acceso, usciva dall’officina di via delle Miniere, nella zona industriale di Elmas. E’ quanto hanno ricostruito i carabinieri della stazione di Sant’Avendrace dopo l’incidente sul lavoro della tarda mattinata di oggi, costato alla vita a Stefano Deiana, 57 anni di Capoterra, il meccanico più anziano dell’officina. Il collega che era con lui, un giovane di 27 anni di nazionalità senegalese, Abdoulaye Lo, è rimasto ferito alle gambe ed è ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, non in pericolo di vita. Per Deiana invece non c’è stato scampo: troppi gravi i traumi da schiacciamento, è morto tra le braccia dei medici del 118 che tentavano di rianimarlo. L’autista del camion, un 47enne di Decimoputzu, avrebbe tolto il freno a mano senza accorgersi che i due meccanici stavano ancora lavorando. Il mezzo pesante, per inerzia, si è mosso in retromarcia finendo per travolgere i due: Deiana è rimasto schiacciato con quasi tutto il corpo, mentre il collega ha riportato lesioni solo agli arti inferiori.

