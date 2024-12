Operaio morto:conducente ralla positivo a cannabis, non alterato

agenzia

Negativo all'alcol. Inquirenti in attesa secondo test

GENOVA, 19 DIC – Il conducente della ralla che la notte tra martedì e mercoledì ha travolto e ucciso il portuale Giovanni Battista Macciò al porto di Genova era positivo alle cannabinoidi ma non era in stato di alterazione. L’uomo, 54 anni, è stato sottoposto a un secondo test e si attendono gli ulteriori esami. Era negativo all’alcol test. Gli esami sono stati fatti all’ospedale Galliera. Dalle indagini tra l’altro è emerso che non era al telefono. Gli inquirenti, coordinato dalla pm Arianna Ciavattini, stanno cercando di capire come mai il conducente della ralla abbia fatto quella manovra definita “anomala”. Oltre alle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso la tragedia, gli inquirenti hanno anche preso le immagini dei giorni precedenti per capire se fosse una prassi fare quella inversione. Da quanto ricostruito, infatti, la ralla ha fatto una inversione a U ma invece di andare dritto ha sterzato finendo contro un’altra ralla ferma schiacciando Macciò che era a terra e stava controllando un container. Sono stati acquisiti anche i documenti relativi allo stato di servizio dell’investitore e alle verifiche periodiche dell’idoneità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA