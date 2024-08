Operaio muore folgorato in una cabina elettrica in Ogliastra

agenzia

Cgil: 'Ennesima vittima di una strage che deve essere fermata'

NUORO, 08 AGO – Un operaio dell’Enel, Gabrielle Piroddi, 24 anni di Perdasdefogu, è morto folgorato questo pomeriggio a Girasole, in Ogliastra, mentre lavorava all’interno di una cabina. Immediato l’intervento dei colleghi, che hanno dato l’allarme. Sul posto è giunto il personale medico del 118, che nulla ha potuto fare per salvare la vita al giovane operaio. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Un dramma che ha sconvolto la comunità di Perdasdefogu. “Apprendiamo di una nuova morte bianca. Un operaio folgorato in Ogliastra – afferma l’assessore dell’Industria Emanuele Cani a nome di tutta la giunta regionale -. Esprimo tutto il mio cordoglio e la vicinanza alla famiglia. Ancora una volta, è necessario ribadire l’importanza della sicurezza negli ambienti di lavoro”. Sulla tragedia interviene anche la Cgil: “La catena senza fine dei morti sul lavoro oggi registra l’ennesima vittima di una strage che deve essere fermata – dichiara il segretario generale regionale, Fausto Durante -. Vogliamo una vera patente a punti in grado di mettere fuori gioco le imprese sleali che risparmiano sulla sicurezza, l’istituzione del reato di omicidio sul lavoro, la costituzione della Procura nazionale per i morti sul lavoro, un piano straordinario di assunzioni di personale per le attività di prevenzione, controllo, repressione. Il mondo del lavoro non può più aspettare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA