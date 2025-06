Operaio muore mentre pulisce una vasca per cemento

agenzia

L'incidente nel pomeriggio in provincia di Treviso

TREVISO, 27 GIU – Un operaio di origine indiana di 60 anni è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio in un’azienda di prodotti per l’edilizia a Mareno di Piave, in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 nella ditta Ceda. L’operaio, che risiedeva a Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, sarebbe stato travolto da una vasca contenente sostanze cementizie, che stava pulendo. Il decesso è avvenuto all’istante. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal.

