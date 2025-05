Operaio muore schiacciato da un furgoncino a Sanremo

agenzia

Inutile l'intervento dei soccorsi per salvare il 55enne

SANREMO, 12 MAG – Un operaio di circa 55 anni è morto schiacciato da un furgoncino, sembra un carroattrezzi, sul quale si stava caricando un mezzo d’opera in via Val D’Olivi a Sanremo. A quanto si apprende, in seguito a un cedimento del freno a mano, il furgoncino è andato indietro travolgendo l’uomo. Ma la dinamica, che è al vaglio dei carabinieri, non è ancora del tutto chiara. Si sta infatti cercando di capire se è stato solo il furgone ad investire l’operaio oppure il mezzo d’opera si è ribaltato. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha allertato l’elisoccorso Grifo per il veloce trasbordo all’ospedale Santa Corona, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. A prestare i primi soccorsi sono state le altre persone presenti sul posto, in attesa dell’automedica. Accertamenti sono in corso per capire anche l’inquadramento lavorativo della vittima.

