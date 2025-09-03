Operaio muore travolto da materiale nel Vicentino

agenzia

L'incidente stamani a Montecchio Maggiore

VICENZA, 03 SET – Infortunio mortale sul lavoro questa mattina, intorno alle ore 11.30, a Montecchio Maggiore (Vicenza) all’interno della ditta New Ecology. A perdere la vita un uomo che, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito e travolto da un balla di materiale. A chiamare i soccorsi sono stati i colleghi. Ancora da capire con esattezza la dinamica di quanto accaduto, al vaglio di carabinieri e Spisal. I medici del Suem 118 arrivati sul posto hanno tentato di rianimare la vittima constatando però poco dopo il decesso.

