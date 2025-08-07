Operaio precipita da 6 metri a Napoli, è grave in ospedale

agenzia

Per sanitari non rischia la vita: l'incidente a Fuorigrotta

NAPOLI, 07 AGO – Un operaio è precipitato da un’altezza di sei metri nel quartiere Fuorigrotta di Napoli: l’incidente sul lavoro è avvenuto al civico 17 di via Fermariello dove il manovale era impegnato nella ristrutturazione della facciata di un palazzo. L’operaio, che ha 37 anni, è stato portato in codice rosso nell’ospedale Cardarelli e secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. In corso accertamenti da parte dei carabinieri per risalire alla dinamica dell’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA