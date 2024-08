agenzia

Incidente sul lavoro nel Bresciano

BRESCIA, 06 AGO – Un uomo di cinquant’anni è in condizioni disperate dopo essere stato schiacciato da una lastra di marmo. L’incidente sul lavoro è avvenuto in una cava di marmo a Nuvolera, in provincia di Brescia. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Bergamo ma le sue condizioni sono ritenute disperate.

