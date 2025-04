Operaio travolto da profilato in ferro, morto in cantiere

agenzia

L'incidente sulla strada Adrano-Bronte, la vittima aveva 65 anni

ADRANO, 23 APR – Un operaio edile di 65 anni e padre di due figli è morto in un cantiere della strada Adrano-Bronte in contrada Passo Zingaro, nel catanese. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito alla testa da un profilato in ferro, precipitato da un camion per motivi ancora in corso di accertamento. Sul posto personale del 118. Per le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA