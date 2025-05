Operaio travolto da tranciatrice, rischia amputazione

agenzia

Nell'Avellinese era impegnato nella pulizia dei Regi Lagni

AVELLINO, 16 MAG – Grave incidente sul lavoro in un cantiere per la pulizia dei Regi Lagni, a Moschiano, in provincia di Avellino. Coinvolto un operaio sessantaduenne residente in provincia di Caserta, dipendente di Sma Campania impegnato nella pulizia dei canali. L’operaio è rimasto incastrato con la gamba sinistra nella trinciatrice meccanica. Soccorso, è stato trasportato in ospedale di Nola (Napoli). Le sue condizioni sono apparse subito gravi: rischierebbe l’amputazione dell’arto. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri, su quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, e del personale del Dipartimento Prevenzione dell’Asl di Avellino. La Procura del capoluogo irpino ha disposto il sequestro del cantiere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA