Operario muore cadendo dal tetto a 7 metri di altezza

agenzia

Incidente sul lavoro in una ditta nel Padovano

CAMPO SAN MARTINO, 29 GEN – Un operaio di 59 anni è morto per le lesioni riportate dalla caduta da un tetto ad un altezza di circa 7 metri. L’incidente suòl lavoro è accaduto a Campo San Martino (Padova) presso la ditta Zago. La vittima lavorava per conto di una ditta esterna. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto è arrivato personale medico del 118 che ha potuto solo constatare il decesso per i traumi riportati alla testa. Presenti anche i carabinieri di Piazzola sul Brenta e personale Spisal di Camposampiero.

