Operazione Albania, Cassiopea ha preso a bordo 11 migranti

agenzia

La nave della Marina continua a stazionare a sud di Lampedusa

ROMA, 25 GEN – Tra ieri ed oggi ci sono stati – a quanto apprende l’ANSA – due operazioni di trasbordo di migranti a bordo del Cassiopea, il pattugliatore della Marina Militare utilizzato per quello che sarà il terzo trasferimento di richiedenti asilo in Albania, dopo i primi due di ottobre e novembre scorsi. Ci sono ora 11 stranieri a bordo. La nave continua a stazionare in acque internazionali ad una ventina di miglia a sud di Lampedusa in attesa di caricare altre persone prima di dirigersi verso il porto di Shengjin. Sempre a quanto si apprende, i migranti a bordo sarebbero egiziani e bengalesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA