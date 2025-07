Operazione antidroga polizia, irreperibile arrestato in Spagna

agenzia

Ricercato stava lavorando in un ristorante a Palma di Maiorca

REGGIO CALABRIA, 18 LUG – Era sfuggito all’arresto nell’operazione antidroga “Arangea bis- Oikos”, che ha fatto luce su due diverse associazioni per delinquere finalizzate al traffico internazionale di stupefacenti e alla commercializzazione al dettaglio di ogni tipo di droga, portando all’esecuzione di 54 misure cautelari. Simone Alampi, di 24 anni, è stato individuato dalla polizia in Spagna, a Palma di Maiorca, dove aveva trovato lavoro in un ristorante. Alampi è uno dei destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip distrettuale di Reggio Calabria su richiesta della Dda. A suo carico era stato emesso successivamente anche un mandato di arresto europeo, che ha consentito agli investigatori dello Sco e della Squadra mobile di Reggio Calabria di attivare il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia.

