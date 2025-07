Operazione Carabinieri in Porto Vecchio a Trieste

agenzia

Una sessantina di militari impegnati contro occupazione abusiva

TRIESTE, 22 LUG – Una ventina di persone denunciate per occupazione abusiva di edifici, altre per detenzione di hashish, sostanza di cui sono stati sequestrate alcune decine di grammi; altre persone sono state identificate in quanto irregolari in Italia. E’ l’esito di una vasta operazione in Porto Vecchio compiuta da una sessantina di Carabinieri del Comando di Trieste alla quale hanno contribuito anche le Unità Cinofile degli stessi Carabinieri, e Guardia di Finanza e Polizia Locale. L’operazione rientra nell’ambito del potenziamento dei controlli sul territorio ed è cominciata all’alba di oggi nei magazzini, in disuso, di Porto Vecchio. Nell’area, anche dopo l’operazione di anni fa condotta dalla Prefettura con il trasferimento in strutture di tante persone, continuano a dimorare abusivamente decine di migranti. I Carabinieri hanno anche effettuato perquisizioni mirate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA