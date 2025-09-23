Operazione polizia contro scommesse illegali, misure cautelari

agenzia

A Crotone sequestrato anche un centro per le puntate

CROTONE, 23 SET – Un’operazione è in corso da parte della Polizia con l’impiego di 40 agenti della Squadra mobile della Questura di Crotone per l’esecuzione di misure cautelari richieste dalla Procura della Repubblica guidata da Domenico Guarascio. I reati contestati sono esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse e estorsione. Gli investigatori stanno anche sequestrando un centro scommesse situato nel pieno centro della città.

