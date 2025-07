Ordinanza Rocca su West Nile, Comuni facciano disinfestazioni

agenzia

'Presto una delibera di Giunta stanzierà risorse straordinarie'

ROMA, 30 LUG – Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato una ordinanza urgente per prevenire la diffusione del virus West Nile. L’ordinanza prevede che i Comuni della regione con circolazione virale in atto, eseguano, con urgenza e senza ritardo, interventi straordinari per il controllo vettoriale, con particolare riguardo alle attività di disinfestazione, come da indicazione delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, il quale verifica, ai fini dell’erogazione del contributo, le attività e gli interventi. Il finanziamento di tali interventi – precisa la Regione – sarà garantito da risorse economiche straordinarie stanziate dalla Regione Lazio con un’apposita delibera di Giunta.

