Ore 10.12 silenzio in piazza Loggia, Brescia ricorda la strage

La sindaca, la città non ha mai né taciuto né dimenticato

BRESCIA, 28 MAG – Alle 10:12 il silenzio ha avvolto piazza della Loggia a Brescia, mentre i rintocchi delle campane ricordavano le otto vittime dell’attentato neofascista del 28 maggio 1974: Luigi Pinto, Euplo Natali, Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari Trebeschi, Vittorio Zambarda e Bartolomeo Talenti. Sul palco l’intervento della sindaca Laura Castelletti: “Oggi non è solo un anniversario – ha detto -: è un momento che ci riguarda da vicino, anche se i fatti di cui parliamo sono accaduti più di cinquant’anni fa. E’ un giorno che ci chiede attenzione, consapevolezza, responsabilità”. E rivolgendosi alle nuove generazioni ha aggiunto: “Chi ha messo quella bomba voleva colpire un’idea: l’idea che si possa vivere insieme, diversi ma liberi. Voleva seminare paura, disordine, silenzio. Ma da quel giorno, Brescia non ha mai taciuto. Non ha mai dimenticato”.

