Organizzano rave party in un’ area protetta nel Parco del Ticino

agenzia

Ma i carabinieri arrivano prima che la festa inizi, tre denunce

VARESE, 25 AGO – Tre 20enni residenti tra le province di Varese e Milano sono stati denunciati per aver organizzato un rave party a Vizzola Ticino (Varese) in un’area tutelata dal Parco del Ticino nella notte tra il 17 e il 18 agosto scorsi. I carabinieri di Somma Lombardo (Varese) erano intervenuti in breve tempo smantellando l’allestimento prima che il rave avesse inizio. I militari erano arrivati nella piccola frazione di Castelnovate trovando una settantina di giovani impegnati nel montare gli impianti musicali direttamente in un’ansa dell’alveo del Ticino. La presenza dei partecipanti e il flusso di auto che in quell’area non hanno accesso in quanto tutelata avevano messo in allarme i residenti che si erano rivolti al 112. I carabinieri erano comunque già a conoscenza dell’iniziativa grazie al monitoraggio costante dei social. I giovani trovati sul posto provenivano da Varese, Milano, Monza, Sondrio oltre che dal Piemonte, Oltre agli organizzatori sono stati denunciati un 24enne trovato in possesso di una mazza da baseball e un 26enne scoperto alla guida sotto l’effetto di stupefacenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA