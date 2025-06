Organizzatori: ‘Siamo in 350mila al Pride di Milano’

agenzia

Il corteo sta arrivando all'Arco della pace

MILANO, 28 GIU – “Siamo in 350mila”: questa è la stima dei partecipanti al Milano Pride che fanno gli organizzatori confermando le loro previsioni della vigilia. Che si tratti o meno di un numero sovrastimato, comunque è un fiume umano quello che sta arrivando ora all’Arco della Pace per la parte finale dell’iniziativa. Il corteo era partito da via Vittor Pisani, vicino la Stazione Centrale, con in testa il trenino delle famiglie arcobaleno con la presidente dell’Arcigay Milano Alice Redaelli e lo striscione ‘Resistenza arcobaleno’. Dietro i partiti, i sindacati e le aziende sponsor della parata. Sul carro del Pd, come l’anno scorso, i dem hanno portato un cartonato del governatore lombardo Attilio Fontana avvolto dalla bandiera arcobaleno visto che la Regione non è presente alla parata con nessun rappresentante istituzionale. Presenti anche diversi esponenti del M5s. Sul carro di Avs lo striscione ‘No Pride in Genocide’ e le bandiere della Palestina. Tra la folla anche diversi cartelli ironici contro il governo come uno con scritto ‘meglio figli unici che Fratelli d’Italia’.

