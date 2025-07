Orrore a Maratea, corpo carbonizzato di un 19enne trovato in un dirupo

Il giallo

Il cadavere carbonizzato di un giovane di 19 anni è stato trovato nella tarda serata di ieri in dirupo a Maratea (Potenza), al confine con Sapri (Salerno), dove c’era stato un incendio. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Lagonegro (Potenza), per accertare le cause dell’incendio che ha portato alla morte del giovane. Tra gli elementi che gli investigatori stanno analizzando anche la circostanza della presenza di un’automobile, probabilmente guidata dal giovane, che era stata lasciata ai margini della strada nei pressi del luogo dell’incendio, lungo la statale 18 Tirrena Inferiore.

Secondo gli investigatori il ragazzo si sarebbe dato fuoco con la benzina contenuta in una tanica ritrovata nei pressi del cadavere,. Le prime ricostruzioni eseguite dai carabinieri della Compagnia di Lauria (Potenza), coordinati dalla Procura di Lagonegro (Potenza) rendono quindi quella del suicidio l’ipotesi più accreditata. Il giovane, originario della provincia di Salerno, si è fermato con la sua automobile lungo la strada statale 18 in una piazzola panoramica sul Tirreno: all’interno i carabinieri – secondo quanto si è appreso – hanno ritrovato la chiavi nel cruscotto, il telefono cellulare e i documenti.