Orrore a Piacenza: feto trovato nel cestino dei rifiuti dei bagni dell’ospedale

il caso

I carabinieri stanno indagando per ricostruire i fatti

I carabinieri stanno indagando su una macabra scoperta avvenuta all’alba di oggi all’ospedaledi Piacenza: un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni dell’ospedale. A trovarlo, nei locali del pronto soccorso, è stata una addetta alle pulizie. Sul posto i militari del Nucleo investigativo per effettuare i rilievi scientifici e ascoltare testimoni.

Gravidanza quasi al termine

Dai primissimi accertamenti sembra essere quasi a termine il feto trovato morto in un cestino di un bagno nell’area del pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Il ritrovamento, da parte di una addetta alle pulizie, è avvenuto intorno alle 7. Sono in corso le indagini dei carabinieri, saranno visionate le telecamere di sorveglianza della zona e dell’ospedale. È quasi certo che chi ha messo il feto nel cestino lo abbia fatto nel corso della notte.

Analisi del sangue