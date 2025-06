Orrore a Roma, bimba di sei mesi strangolata

VILLA PAMPHILI

Uccisa nel Parco della capitale, trovata morta anche la madre, una straniera. Diffuse le immagini dei suoi tatuaggi per cercare di identificarla

Uccisa. Molto probabilmente strangolata la sera prima che il suo corpo venisse ritrovato a poca distanza da una siepe nel cuore di Villa Pamphili, a Roma. È la drammatica ipotesi formulata dagli inquirenti che indagano sulla morte della bimba di sei mesi, trovata sabato pomeriggio priva di vita nel grande parco verde della Capitale, e della presunta madre, il cui cadavere è stato invece rinvenuto a circa 200 metri di distanza, sotto alcuni oleandri.I primissimi risultati dell’autopsia, effettuata domenica sera all’Istituto di Medicina Legale dell’Università Cattolica, raccontano di una morte per soffocamento. Sul corpo della piccolissima vittima sono stati rilevati segni che avvalorano la tesi dell’omicidio aggravato: una azione violenta messa in atto con ogni probabilità da chi conosceva la donna e la piccola o ne era entrato in contatto.

Tasselli di verità in una vicenda in cui restano ancora moltissimi i punti da chiarire. Primo fra tutti: l’identità delle vittime. I prelievi del Dna, effettuati contestualmente all’esame autoptico, sono stati trasmessi ai laboratori della Scientifica, che dovranno confrontare i profili genetici con le banche dati, nella speranza di ottenere risultati, le impronte della donna non sono nella banca dati delle forze di polizia. Questo elemento porta a ipotizzare che la donna e la bambina siano straniere, forse provenienti dalla Scandinavia o dall’Est Europa.Chi indaga non esclude che la bimba possa essere nata all’estero e che la coppia si trovasse da poco in Italia. Sul corpo della donna sono stati individuati alcuni vistosi tatuaggi: un surf con un teschio e un disegno floreale. Elementi che una volta resi noti potrebbero spingere chi la conosceva a farsi avanti e spiegare chi fosse quella donna di circa 40 anni.

Secondo quanto accertato finora, la quarantenne e la bambina vivevano all’interno del parco, utilizzando giacigli di fortuna per trascorrere la notte. La madre sarebbe forse entrata in contatto con quella ‘comunità’ di senza fissa dimora, un popolo di invisibili, che dorme nel parco, in un contesto segnato dal degrado e dall’uso di sostanze stupefacenti.