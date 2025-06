Osapp, cellulare con Sim sequestrato in carcere a Saluzzo

agenzia

Era in una cella del reparto alta sicurezza

SALUZZO, 23 GIU – Un telefono cellulare perfettamente funzionante, con Sim attiva e cavo di ricarica, è stato scoperto e sequestrato in una cella del reparto alta sicurezza all’interno della casa di reclusione Morandi di Saluzzo (Cuneo). L’operazione è stata condotta dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio notturno, che sono intervenuti impedendo l’utilizzo del telefono per eventuali comunicazioni non autorizzate. “Ci auguriamo che l’amministrazione penitenziaria voglia riconoscere il valore di questa brillante operazione” ha dichiarato Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, elogiando la professionalità degli agenti. Sono in corso accertamenti per risalire alle modalità con cui il cellulare è entrato nella struttura.

