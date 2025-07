Osservatore Romano, carestia a Gaza? Qualcuno non vuole vedere

agenzia

Il giornale del Papa, "corpi scheletrici, foto strazianti"

CITTÀ DEL VATICANO, 26 LUG – “Da una parte Israele, le cui autorità sostengono che a Gaza non c’è carestia, dall’altra le immagini di bambini denutriti, i corpi scheletrici, gli occhi enormi su volti scavati dalla fame. Foto strazianti, che girano ormai da settimane, ma che negli ultimi giorni si sono moltiplicate, perché la fame che per qualcuno non esiste colpisce ogni giorno di più”. Lo scrive in apertura di prima pagina l’Osservatore Romano. Il giornale del Papa, citando la posizione di Francia, Germania e Regno Unito, diversa da quella di Israele, commenta: “Forse anche loro hanno visto quelle foto che altri non vogliono o fanno finta di non vedere”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA